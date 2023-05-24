Надежные помощники: как дроны помогают уничтожать позиции ВСУ под Лисичанском

В условиях современного боя незаменимыми помощниками военных стали беспилотники.

С их помощью ведут разведку, вычисляют огневые точки противника, направляют огонь артиллерии в нужный квадрат. Как боевые дроны помогают уничтожать позиции ВСУ под Лисичанском — увидел Дмитрий Зименкин.

Эта высота, которую держат наши бойцы, ключ к воротам Лисичанска. Если ее заберут ВСУ, то город отрежут от снабжения и по сути возьмут его под контроль. Держит же высоту отряд «Барс 12» — добровольцы.

Напротив — по большей части насильно мобилизованные ВСУшники. Но в бой их гонят грамотные иностранные спецы. Кстати, и диверсионные вылазки совершают исключительно западные наемники — поляки в основном.

Подробности — в репортаже.