Надежные помощники: как дроны помогают уничтожать позиции ВСУ под Лисичанском

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В условиях современного боя они стали незаменимы.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В условиях современного боя незаменимыми помощниками военных стали беспилотники.

С их помощью ведут разведку, вычисляют огневые точки противника, направляют огонь артиллерии в нужный квадрат. Как боевые дроны помогают уничтожать позиции ВСУ под Лисичанском — увидел Дмитрий Зименкин.

Эта высота, которую держат наши бойцы, ключ к воротам Лисичанска. Если ее заберут ВСУ, то город отрежут от снабжения и по сути возьмут его под контроль. Держит же высоту отряд «Барс 12» — добровольцы.

Напротив — по большей части насильно мобилизованные ВСУшники. Но в бой их гонят грамотные иностранные спецы. Кстати, и диверсионные вылазки совершают исключительно западные наемники — поляки в основном.

Подробности — в репортаже.

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