Министр обороны Великобритании Уоллес прибыл с «тайным» визитом в Киев
Британский министр встретился с украинским коллегой. Какие вопросы были у них на повестке?
Фото: Reuters / UKRAINIAN DEFENCE MINISTRY
Глава Минобороны Бес Уоллес приехал в Киев. О своем намерении посетить территории Украины он ранее не предупреждал. Известно, что британский министр обороны провел переговоры с украинским коллегой.
Вместе с главой военного ведомства Незалежной Алексеем Резниковым они обсудили подготовку боевиков ВСУ в Великобритании. Ранее официальный Лондон неоднократно сообщал, что обучает военному ремеслу украинских нацистов, а также анонсировал новые программы, в том числе, для пилотов киевского режима.
Уоллес поделился своими эмоциями от визита. Как передает RT, он заявил, что каждый раз «испытывает удовлетворение», когда приезжает в Киев для общения с местными военными. Резников, в свою очередь, рассказал о промежуточных успехах обученных Лондоном боевиков. По его словам, украинские пилоты уже научились применять дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал начало подготовки пилотов ВСУ.
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