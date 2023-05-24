Министр обороны Великобритании Уоллес прибыл с «тайным» визитом в Киев

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Британский министр встретился с украинским коллегой. Какие вопросы были у них на повестке?

Министр обороны Великобритании Уоллес прибыл с «тайным» визитом в Киев

Фото: Reuters / UKRAINIAN DEFENCE MINISTRY

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Спецоперация

Глава Минобороны Бес Уоллес приехал в Киев. О своем намерении посетить территории Украины он ранее не предупреждал. Известно, что британский министр обороны провел переговоры с украинским коллегой.

Вместе с главой военного ведомства Незалежной Алексеем Резниковым они обсудили подготовку боевиков ВСУ в Великобритании. Ранее официальный Лондон неоднократно сообщал, что обучает военному ремеслу украинских нацистов, а также анонсировал новые программы, в том числе, для пилотов киевского режима.

Уоллес поделился своими эмоциями от визита. Как передает RT, он заявил, что каждый раз «испытывает удовлетворение», когда приезжает в Киев для общения с местными военными. Резников, в свою очередь, рассказал о промежуточных успехах обученных Лондоном боевиков. По его словам, украинские пилоты уже научились применять дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал начало подготовки пилотов ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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