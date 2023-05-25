Хирургическая точность! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов Центрального военного округа при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции

Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С» и «Мста-С», а также буксируемых гаубиц Д-20 Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению целей, а также проводят комплекс мероприятий по контрбатарейной борьбе с артиллерией противника.

Артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов поражают выявленные цели. Корректировка точности огня боевых орудий выполняется в режиме реального времени, что позволяет уничтожать объекты противника минимальным количеством выстрелов.

Таким образом, расчет гаубицы Д-20 уничтожил американский бронетранспортер M113, а экипаж самоходки «Гиацинт-С» первым выстрелом подбил обнаруженный танк ВСУ.

Также МО РФ показало подготовку штурмовых подразделений морской пехоты Черноморского флота.

Морпехи продолжают совершенствовать свою боевую выучку на одном из полигонов в тыловой зоне проведения спецоперации.

В ходе отработки практических действий военнослужащие ежедневно в составе передовых групп закрепляют навыки в армейской тактической стрельбе, тактической медицине и штурму позиций противника с воды.

Подготовке штурмовых групп на катерах инструктора отводят особое внимание, каждый боец универсален, он может подменить своего боевого товарища на поле боя, а также действовать самостоятельно на незнакомой местности.

Морские пехотинцы Черноморского флота имеют за период выполнения задач в ходе специальной военной операции уже не по одной, а по несколько государственных и ведомственных наград. Военнослужащие награждены орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», «Суворова», «Жукова» и «За спасение погибавших».

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