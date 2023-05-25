В материалы ЕГЭ по географии будут включены новые регионы России

До начала основного этапа экзамена остались считанные дни: итоговая аттестация начинается уже завтра, 26 мая.
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
При проведении ЕГЭ по географии в этом году будут использоваться карты с новыми регионами России. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
«В материалах ЕГЭ по географии в этом году в карту России будут включены новые регионы», — говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный курс по новейшей истории для школьников девятых классов включает спецоперацию и принятие в состав РФ новых регионов.
В рамках нового курса «Россия — моя история» дети будут изучать переломные события XX и начала XXI века, включая Великую Отечественную войну и спецоперацию, подчеркнул глава Минпросвещения.
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать их, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Госдума установила ответственность за распространение неправильных карт России.
- 22 мая
- Совсем взрослые: в российских школах звенят последние звонки
- 22 мая
- Готовимся к экзаменам правильно, или Чем вредна школьная зубрежка
- 16 мая
- В Рособрнадзоре прокомментировали возможный перевод ЕГЭ в компьютерный формат
- 16 апр
- В ЕГЭ по истории включат вопросы о спецоперации
- 17 мар
- «Вопрос времени»: депутат ГД РФ раскрыла, что будет в случае отмены ЕГЭ
- 15 мар
- Мишустин неоднозначно ответил на призыв отменить ЕГЭ: «Надо серьезно посмотреть»
- 3 мар
- Будут ли отменять ЕГЭ из-за выхода РФ из Болонской системы?
- 7 февр
- ЕГЭ в 2023 году: что ждет выпускников
- 16 янв
- Рособрнадзор напомнил, до какого числа необходимо подать заявление на сдачу ЕГЭ
- 16 июн
- Вопрос открыт: глава Минпросвещения допустил отмену ЕГЭ при одном условии
Читайте также
78%
-0.20 86.20
-0.35
Нашли ошибку?