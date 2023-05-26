Ураганный залп: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Расчеты РСЗО уничтожили легкобронированную технику, личный состав и опорные пункты националистов на дальности более 15 километров.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

Получив координаты, артиллеристы на технике выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневые позиции военнослужащие, выполнили развертывание боевых машин и наведение на цель. Залповым огнем 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дальности более 15 километров была уничтожена легкобронированная техника, личный состав и опорные пункты националистов. ВСУ понесли потери не только на переднем крае своих подразделений, но и в тылу оборонительных порядков.

Использование РЗСО «Ураган» позволяет точечно ликвидировать склады боеприпасов, места сосредоточения техники и отсечь резервные подразделения от основных сил противника.

Также МО РФ показало кадры боевой работы расчета противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» Воздушно-десантных войск.

Разведгруппа десантников обнаружила в лесном массиве наблюдательный пункт ВСУ. Для его уничтожения был направлен расчет ПТРК «Фагот» на БТР-Д. Приблизившись на технике к противнику, расчет спешился и выдвинулся к рубежу. Подойдя на расстояние прямой видимости противника, действуя дерзко и решительно, десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты по неонацистам. Чтобы избежать ответного огня со стороны противника, десантники оперативно собрали установку, погрузили на бронетранспортер и отошли в безопасный район.

Ранее 5-tv.ru показал, как артиллерия ВС РФ наказала боевиков ВСУ за преступления.

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