Цели ликвидированы: артиллерия ВС РФ наказала боевиков ВСУ за преступления
ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на авдеевском направлении
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru
Обнаружить неонацистов позволил российский беспилотник.
А сейчас — эксклюзивные кадры работы российской артиллерии. На Авдеевском направлении наши военные точным ударом уничтожили здание, в котором жили националисты, а также гараж с техникой ВСУ.
Судя по видео, боевики сами пренебрегли мерами безопасности и попали в поле зрения российского беспилотника. Дрон засек, как они перегружают боекомплект, это и позволило обнаружить позицию ВСУ.
После подтверждения целей оба объекта были ликвидированы артиллерией 87-го отдельного стрелкового полка.
Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Белогоровки — это небольшой поселок на границе ЛНР и ДНР — активно работает артиллерия российской армии, а именно установки «Гвоздика».
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