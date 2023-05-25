Цели ликвидированы: артиллерия ВС РФ наказала боевиков ВСУ за преступления

Эфирная новость 31 0

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на авдеевском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Обнаружить неонацистов позволил российский беспилотник.

А сейчас — эксклюзивные кадры работы российской артиллерии. На Авдеевском направлении наши военные точным ударом уничтожили здание, в котором жили националисты, а также гараж с техникой ВСУ.

Судя по видео, боевики сами пренебрегли мерами безопасности и попали в поле зрения российского беспилотника. Дрон засек, как они перегружают боекомплект, это и позволило обнаружить позицию ВСУ.

После подтверждения целей оба объекта были ликвидированы артиллерией 87-го отдельного стрелкового полка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Белогоровки — это небольшой поселок на границе ЛНР и ДНР — активно работает артиллерия российской армии, а именно установки «Гвоздика».

Тема:
Спецоперация
25 мая
В США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16
25 мая
Минобороны: потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили 270 боевиков
25 мая
ВС РФ пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации
25 мая
ПВО бессильна: военные РФ ударили по ВСУ дронами-камикадзе «Герань»
25 мая
Снайпер «Азова»* убил и изнасиловал мертвую женщину в Мариуполе
25 мая
В Кремле назвали террористическими заявления ГУР Украины о Путине
25 мая
Минобороны: «Солнцепек» поразил опорные пункты ВСУ в ДНР
25 мая
«Не оставили выбора»: в Пентагоне раскрыли правду о конфликте на Украине
25 мая
Хирургическая точность! Лучшее видео из зоны СВО за день
25 мая
Глава СВР Нарышкин прокомментировал информацию о ранении главкома ВСУ Залужного
+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
79.98
0.01 85.88
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:44
Цели ликвидированы: артиллерия ВС РФ наказала боевиков ВСУ за преступления
20:33
Всего два года, а сколько интереса: сестра Фриске показала свою подросшую дочь
20:20
Генпрокурор России Краснов встретился с египетским коллегой
20:16
Полжизни за истину: суд РФ оправдал пенсионера, отсидевшего 13 лет за чужое преступление
20:05
Посыпалось на голову: пламя охватило жилую многоэтажку в Австралии
19:55
«Пошла против природы»: дочь Славы пожаловалась на критику из-за «нестандартных» родов

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
Принца дал: детали главной свадьбы года SHAMAN с сотней поклонниц
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023