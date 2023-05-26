Лавров поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Была высоко оценена готовность КНР играть позитивную роль в урегулировании конфликта.

Лавров поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил свою признательность Пекину за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса. Об этом сообщает ведомство.

Сегодня, 26 мая, Лавров принял спецпредставителя правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя. На встрече министр отметил личный вклад коллеги в укрепление российско-китайского всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Также стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

«Лавров выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании», — говорится в сообщении.

Также глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров.

До этого стало известно, что Китай призывает к немедленному прекращению огня на Украине с сохранением за Россией ее новых территорий.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в КНР призвали добиться прекращения огня на Украине с одним условием для РФ.

Тема:
Спецоперация
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