Именно европейские чиновники должны заняться этим вопросом, считают в Китае.

Китай призывает к немедленному прекращению огня на Украине с сохранением за Россией ее новых территорий. Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй газете The Wall Street Journal.

По его словам, европейские союзники США должны призвать к немедленному прекращению огня. Авторы материала, ссылаясь на официальные лица США, отмечают, что Китай способен стать посредником для разрешения конфликта на Украине.

Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.

Между тем также лидер КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону внести свое предложение по перемирию на Украине. Он подчеркнул, что поддержит его и не будет рассматривать украинский кризис в своих интересах.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, получится ли у европейцев сократить экономические связи с Китаем.