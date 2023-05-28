Победившая в Каннах режиссер Жюстин Трие раскритиковала правительство Франции

Протест против пенсионной реформы во Франции был отвергнут и подавлен шокирующим образом, и так французское правительство поступает в остальных сферах, заявила кинорежиссер Жюстин Трие во время церемонии вручения ей «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. Об этом пишет агентство France Press.

«Протест был отвергнут и подавлен шокирующим образом, и эта схема власти становится все более и более распространенной во многих областях. Очевидно, что в социальном плане это самое шокирующее, но мы также можем увидеть это во всех других сферах жизни общества, и кино от этого не ускользает», — сказала Трие.

Она добавила, что власть в стране нацелена, будто на разрушение культуры, но никак не на созидание. При этом Трие не первая, кто за последнее время критиковала французскую власть. Так, в середине мая президента страны Эммануэля Макрона осуждали за слова о якобы поражении РФ в геополитическом плане. Тогда интернет-пользователи отметили, что Франция стала фактическим «вассалом США», да и сам лидер страны живет в какой-то другой реальности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктория Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах.