В Киеве заявили, что город подвергся самой массированной атаке дронами

Воздушная тревога работала в украинской столице более пяти часов. Зафиксированы разрушения в разных районах города.

Киев подвергся самой массированной атаке дронами с 24 февраля 2022-го. Об этом сообщил начальник военной администрации украинской столицы (КГВА) Сергей Попко.

По его словам, в ночь на 28 мая воздушная тревога в городе продолжалась более пяти часов, работали системы противовоздушной обороны (ПВО). Из-за падающих обломков зафиксированы разные разрушения в нескольких районах.

По предварительным данным, погиб один человек, еще один госпитализирован. Информация о других пострадавших устанавливается. По всему Киеву работают экстренные службы.

Несколькими часами ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что после серии взрывов этой ночью был уничтожен трехэтажный склад общей площадью 1000 квадратных метров.

Россия продолжает проводить спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Незадолго до ее начала боевики ВСУ усилили обстрелы ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал. После этого Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Удары по критическим объектам украинской инфраструктуры ВС РФ начали наносить с 10 октября прошлого года. Это стало ответом на теракты, организованные украинскими спецслужбами на территории РФ. В частности, речь идет о взрыве на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством.