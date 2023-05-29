Заморозки придут в ряд регионов России

Эфирная новость 33 0

Сильнее всех похолодание ощутят жители Иркутской области, Красноярского края и Тувы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirceu Portugal; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

В преддверии календарного лета заморозки, по словам синоптиков, ударят сразу в некоторых регионах России. Причиной станет вторжение холодного воздуха из северных районов.

Сильнее всех похолодание ощутят жители Иркутской области, Красноярского края и Тувы. Там столбики термометров опустятся до минус пяти градусов. При заморозках снизится также и температура почвы, а это представляет потенциальную опасность для будущего урожая.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Гидрометцентре перечислили регионы, в которые придут майские заморозки.

Тема:
Погода
27 мая
Эксперт раскрыла эффективный способ избавления от жары
26 мая
Лето в Москве ожидается в пределах климатической нормы
26 мая
На Москву обрушились ливни: под воду ушли десятки улиц
25 мая
В Гидрометцентре назвали регионы, в которые придут майские заморозки
24 мая
Это происходит внезапно: как метеозависимость на самом деле влияет на людей
24 мая
Майская метель: Норильск накрыли очередные снегопады
23 мая
Сложности в центре: москвичей предупредили о серьезных пробках
23 мая
Собираем вещи: климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь
23 мая
Чей град сильнее? Москва и Петербург соревнуются, у кого погода хуже
22 мая
Тепло, но сыро: москвичей предупредили о «плаксивой» погоде в ближайшие дни
+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.97
-0.01 85.92
0.04
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

9:04
Уникальная находка: в Египте откопали древние мастерские по бальзамированию
8:48
На Украине сообщили о ночных взрывах в разных областях страны
8:35
Заморозки придут в ряд регионов России
8:21
Бойцы группировки «Юг» отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ
8:08
Совсем другой смысл: Киев вырвал из контекста слова сенатора США Грэма о «смерти русских»
7:48
Прокачали «Орлан»: беспилотник получил новые камеры и возможность управления боеприпасами

Сейчас читают

Лавров прибыл с официальным визитом в Кению
Брат Дианы Гурцкая не может смириться со смертью Кучеренко: «Ты еще с нами»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023