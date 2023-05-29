Роструд напомнил о трех выходных в связи с празднованием Дня России

Третья летняя рабочая неделя порадует россиян своей продолжительностью.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
В июне россиян ожидает сокращенная рабочая неделя и длинные трехдневные выходные в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом жителям страны напомнил Роструд в своем официальном Telegram-канале.
В сообщении ведомства отмечается, что в 2023 году празднование Дня России продлится целых три дня. Сам праздник выпадет на рабочий день, понедельник, поэтому он будет признан выходным.
Таким образом в 2023 году россияне начнут отдыхать в субботу, 10 июня, а на работу выйдут во вторник, 13 июня.
В Роструде также напомнили, что работодатель не имеет права привлекать работника к выполнению его обязанностей в выходной день без согласия самого сотрудника. Однако есть исключения, предусмотренные 113 статьей Трудового кодекса Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про историю и традиции празднования Дня защиты детей в России.
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