«Победить русских»: Линдси Грэм призвал поставить ВСУ еще больше оружия

Он также выразил надежду на успешное контрнаступление ВСУ.

Американский сенатор Линдси Грэм призвал поставить еще больше оружия Киеву. Во время интервью он заявил, что Украине необходимы боеприпасы, среди которых должны быть ракеты большей дальности. Политик также выразил надежду на успешное контрнаступление ВСУ.

«У украинцев есть оружие под названием Storm Shadow, предоставленное британцами, которое наносит ущерб русским. Им также нужны ракеты большей дальности под названием ATACMS, и им нужны кассетные боеприпасы, чтобы победить русских», — сказал он.

Ранее в интернете разошлась запись встречи Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе нее сенатор заявил, что помощь Киеву — самое удачное вложение Штатов — поскольку «в результате этого гибнут россияне».

Позже западное агентство Reuters стало утверждать, что ролик якобы смонтирован. Тем не менее, МВД России объявило Грэма в розыск по уголовной статье за русофобские высказывания. А в МИД РФ потребовали от сенатора объяснений.