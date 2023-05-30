Улицы стали реками: штормовое предупреждение объявили в Крыму

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Реки вышли на улицы Крыма из-за обильных осадков

Фото, видео: www.globallookpress.com / c40; 5-tv.ru

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Наиболее интенсивные дожди прогнозируются на севере и северо-востоке полуострова.

В Крыму продолжительные ливни превратили в реки улицы Ялты, Алушты, Севастополя, Керчи и других крупных городов.

Синоптики сообщают, что за несколько дней на полуострове выпадет месячная норма осадков. В республике объявлено штормовое предупреждение.

Наиболее интенсивные дожди — возможно, даже с градом, — прогнозируются на севере и северо-востоке. При этом температурные показатели отвечают климатической норме. Уже в первые дни лета отступит и циклон с осадками, а в регион вернется солнце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Северной Осетии из-за подмыва опоры обрушился мост между селами.

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