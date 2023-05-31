Обрушились дроны-камикадзе: армия России выдавила ВСУ из опорного пункта

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ВС РФ выдавили боевиков ВСУ из опорного пункта в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Успех бронегруппы и артиллерии закрепили штурмовики.

С передовой приходят кадры штурма опорного пункта украинских боевиков. Позиции ВСУ засекли наши беспилотники и тут же сообщили об этом десантникам.

Перед атакой активно работала артиллерия, затем на противника обрушились дроны-камикадзе. Они залетали прямо в блиндажи с украинскими солдатами.

Успех бронегруппы и артиллерии закрепили штурмовики: вражескую технику бойцы ВДВ уничтожали из ручного гранатомета. В итоге опорный пункт перешел под контроль российских войск.

Тема:
Спецоперация
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