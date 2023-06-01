«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 3 245 0

Минобороны РФ показало кадры работы экипажей Ка-52 в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российская авиация доминирует в воздухе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

На следующих кадрах уже показана боевая работа экипажей вертолетов Ка-52 («Аллигатор»). Бойцы нанесли ракетный удар по позициям националистов. В результате была уничтожена живая сила и легкобронированная техника ВСУ на красно-лиманском направлении.

Тема:
Спецоперация
1 июн
Пушилин назвал стратегически важным освобождение Марьинки
1 июн
Незаменимая «Гвоздика»: как российские бойцы уничтожают позиции ВСУ под Угледаром
31 мая
США выступили против ударов Украины по России: «Не поощряем»
31 мая
США предоставят Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет
31 мая
Макрон: Запад пересмотрит поддержку Украины при провале контрнаступления
31 мая
Обрушились дроны-камикадзе: армия России выдавила ВСУ из опорного пункта
31 мая
Победа за нами: как бойцы ВС РФ используют смекалку в зоне СВО
31 мая
Песков: Европе придется ответить перед своим народом за накачку Украины оружием
31 мая
«Дамы и господа»: Дуда сделал неожиданное заявление о Путине
31 мая
Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе
+7° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

7:15
День защиты детей 1 июня: история и традиции праздника в России
7:12
На удачу, любовь и деньги: почему кольца нужно носить на определенных пальцах
6:57
«Бог утешил счастьем»: Макарская назвала чудом рождение сына в 42 года
6:43
В России льготники начнут получать счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%
6:29
Российские бойцы поздравили юных россиян с Днем защиты детей
6:22
Не упусти счастье: астролог назвала самые удачные дни лета 2023

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1июня, для всех знаков зодиака
Незаменимая «Гвоздика»: как российские бойцы уничтожают позиции ВСУ под Угледаром
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023