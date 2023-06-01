«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы экипажей Ка-52 в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российская авиация доминирует в воздухе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.
Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых кадрах показана боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.
На следующих кадрах уже показана боевая работа экипажей вертолетов Ка-52 («Аллигатор»). Бойцы нанесли ракетный удар по позициям националистов. В результате была уничтожена живая сила и легкобронированная техника ВСУ на красно-лиманском направлении.
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