Лихачев: Россия высоко оценивает работу Гросси по защите Запорожской АЭС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Объект находится под контролем российской стороны и наблюдением МАГАТЭ.

Лихачев: Россия высоко оценивает работу Гросси по защите Запорожской АЭС

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Россия высоко оценивает работу генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по защите Запорожской АЭС, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы будем делать все в дальнейшем, чтобы минимизировать какой-либо технологический, тем более военный риск. Защитить станцию, конечно, сил у России хватит», — подчеркнул Лихачев, слова которого приводит ТАСС.

В заключение он отметил, что киевские не поддержал данные принципы, чем сохранил за собой право нападения на станцию.

Запорожская АЭС — самая крупная электростанция по числу блоков и мощности в Европе. Объект находится под контролем России и наблюдением сотрудников МАГАТЭ. Они прибыли на энергообъект после обстрелов территории украинскими боевиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запорожская АЭС не должна стать местом катастрофы. С таким заявлением выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Тема:
Спецоперация
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