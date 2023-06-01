Лихачев: Россия высоко оценивает работу Гросси по защите Запорожской АЭС

Объект находится под контролем российской стороны и наблюдением МАГАТЭ.
Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
Россия высоко оценивает работу генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по защите Запорожской АЭС, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.
«Мы будем делать все в дальнейшем, чтобы минимизировать какой-либо технологический, тем более военный риск. Защитить станцию, конечно, сил у России хватит», — подчеркнул Лихачев, слова которого приводит ТАСС.
В заключение он отметил, что киевские не поддержал данные принципы, чем сохранил за собой право нападения на станцию.
Запорожская АЭС — самая крупная электростанция по числу блоков и мощности в Европе. Объект находится под контролем России и наблюдением сотрудников МАГАТЭ. Они прибыли на энергообъект после обстрелов территории украинскими боевиками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запорожская АЭС не должна стать местом катастрофы. С таким заявлением выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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