Лихачев: Россия высоко оценивает работу Гросси по защите Запорожской АЭС

Россия высоко оценивает работу генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по защите Запорожской АЭС, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы будем делать все в дальнейшем, чтобы минимизировать какой-либо технологический, тем более военный риск. Защитить станцию, конечно, сил у России хватит», — подчеркнул Лихачев, слова которого приводит ТАСС.

В заключение он отметил, что киевские не поддержал данные принципы, чем сохранил за собой право нападения на станцию.

Запорожская АЭС — самая крупная электростанция по числу блоков и мощности в Европе. Объект находится под контролем России и наблюдением сотрудников МАГАТЭ. Они прибыли на энергообъект после обстрелов территории украинскими боевиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запорожская АЭС не должна стать местом катастрофы. С таким заявлением выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.