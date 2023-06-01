Погода продолжает удивлять: пепел на Камчатке сменился снегопадом

Устойчивая летняя погода никак не придет и на северо-запад страны.

Еще недавно Камчатку засыпало пеплом, и вот теперь осадки сменились на более традиционные — хоть и не для июня.

Снег выпал в высотных районах полуострова и осложнил движение по трассам. На заносы жалуются дальнобойщики, везущие грузы в столицу региона и близлежащие поселки.

Устойчивая летняя погода никак не придет и на северо-запад страны. Новый атмосферный фронт принес холодный воздух с Арктики, и теперь в Петербурге, Ленобласти и Карелии до конца недели ожидаются ночные заморозки — вплоть до минус трех. Прохлада сохранится и днем — к ней добавятся продолжительные осадки.