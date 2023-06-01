Погода продолжает удивлять: пепел на Камчатке сменился снегопадом
Снег выпал в высотных районах Камчатки
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Устойчивая летняя погода никак не придет и на северо-запад страны.
Еще недавно Камчатку засыпало пеплом, и вот теперь осадки сменились на более традиционные — хоть и не для июня.
Снег выпал в высотных районах полуострова и осложнил движение по трассам. На заносы жалуются дальнобойщики, везущие грузы в столицу региона и близлежащие поселки.
Устойчивая летняя погода никак не придет и на северо-запад страны. Новый атмосферный фронт принес холодный воздух с Арктики, и теперь в Петербурге, Ленобласти и Карелии до конца недели ожидаются ночные заморозки — вплоть до минус трех. Прохлада сохранится и днем — к ней добавятся продолжительные осадки.
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