В Херсонской области заявили о пресечении попыток Украины выкрасть детей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Киевский режим планировал осуществлять коварные действия через подставные организации.

В Херсонской области заявили о пресечении попыток Украины выкрасть детей

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Тема:
Спецоперация

В Херсонской области пресекли несколько попыток спецслужб Украины выкрасть детей через подставные организации. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, назвав действия верхом лицемерия.

По его словам, детей боевики планировали доставлять в Киев.

«Наши оперативники пресекли уже несколько попыток заезжих „волонтерок“ оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев. Цель таких попыток — не забота о детях, а самая примитивная пропаганда», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Со слов самих детей, после прибытия в Киев они должны были дать лживое интервью об осквернении жизни в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России раскрыли организацию, которая занималась вывозом детей, родившихся на Украине. Схем работы было несколько — от уговоров и обещаний помочь с просроченными документами до найма липовых опекунов.

Тема:
Спецоперация
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