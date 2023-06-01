Стало известно, какой ущерб причинила пандемия экономике России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году

Стало известно, какой ущерб причинила пандемия экономике России

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Тема:
Эпидемия коронавируса

В сумму вошли прямые медицинские расходы.

Экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора.

Более того, данный ущерб состоит из прямых медицинских расходов, которые подразумевают траты на медицинское обслуживание в течение заболевания, и непрямых. Например, потери рабочего времени, когда пациент находится на лечении и выбывает из трудовых отношений или в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста.

До этого стало известно о том, что с 23 мая оперативные данные статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией будут публиковаться один раз в неделю, а не ежедневно. А вот 5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об отмене статуса пандемии COVID-19. Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям призвал к принятию такого решения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как публикация данных по COVID-19 перейдет с ежедневного на еженедельный режим.

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