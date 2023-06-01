Стало известно, какой ущерб причинила пандемия экономике России

Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году
Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean
В сумму вошли прямые медицинские расходы.
Экономический ущерб от коронавирусной инфекции в 2022 году в России составил не менее 1,6 триллиона рублей. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора.
Более того, данный ущерб состоит из прямых медицинских расходов, которые подразумевают траты на медицинское обслуживание в течение заболевания, и непрямых. Например, потери рабочего времени, когда пациент находится на лечении и выбывает из трудовых отношений или в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста.
До этого стало известно о том, что с 23 мая оперативные данные статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией будут публиковаться один раз в неделю, а не ежедневно. А вот 5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об отмене статуса пандемии COVID-19. Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям призвал к принятию такого решения.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как публикация данных по COVID-19 перейдет с ежедневного на еженедельный режим.
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