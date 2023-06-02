«Бешенство не лечится»: на Украине назвали Зеленского помехой для переговоров

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 52 0

Табачник: вести переговоры с Украиной нужно после ее денацификации и отставки Зеленского

«Бешенство не лечится»: на Украине назвали Зеленского помехой для переговоров

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация

Украина, считает политик, должна признать, что ряд ее постулатов являются неонацистскими.

Москве бесполезно вести переговоры с Киевом, пока не закончится проведение специальной военной операции. Об этом заявил бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник.

«С Зеленским переговоры невозможны. Ну нет смысла обсуждать. Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством. Не придумано человечеством», — цитирует политика РИА Новости.

Дмитрий ТабачникДмитрий Табачник. Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

Табачник уверен, что России необходимо начать диалог по мирным условиям только после денацификации Украины. Причем именно тогда, когда этот процесс будет не только лозунгом со стороны Москвы, но и принятым со стороны Киева фактом.

По его мнению, Украина должна отказаться от ряда постулатов, которые являются явно нацистскими. Только в таком случае переговоры будут нести пользу и иметь смысл, подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следующие пять месяцев будут решающими для Украины.

Тема:
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