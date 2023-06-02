«Бешенство не лечится»: на Украине назвали Зеленского помехой для переговоров
Табачник: вести переговоры с Украиной нужно после ее денацификации и отставки Зеленского
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
Украина, считает политик, должна признать, что ряд ее постулатов являются неонацистскими.
Москве бесполезно вести переговоры с Киевом, пока не закончится проведение специальной военной операции. Об этом заявил бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник.
«С Зеленским переговоры невозможны. Ну нет смысла обсуждать. Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством. Не придумано человечеством», — цитирует политика РИА Новости.
Дмитрий Табачник.
Табачник уверен, что России необходимо начать диалог по мирным условиям только после денацификации Украины. Причем именно тогда, когда этот процесс будет не только лозунгом со стороны Москвы, но и принятым со стороны Киева фактом.
По его мнению, Украина должна отказаться от ряда постулатов, которые являются явно нацистскими. Только в таком случае переговоры будут нести пользу и иметь смысл, подытожил он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следующие пять месяцев будут решающими для Украины.
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