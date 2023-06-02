Залетают прямо в блиндажи: дроны-камикадзе ВС РФ громят огневые точки ВСУ

Беспилотники, жертвуя собой, наносят удары по позициям противника.

Российские дроны-камикадзе наносят серьезный ущерб ВСУ — они с высокой точностью поражают огневые точки противника и залетают прямо в блиндажи и окопы.

Так, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин опубликовал кадры из зоны специальной военной операции (СВО). На них видно, как беспилотники, жертвуя собой, наносят удары по позициям врага.

До этого появилась информация, что БПЛА самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне СВО. На данный момент летательные аппараты оснащают боевой частью и готовят к первому применению в различных подразделениях.

В зоне военных действий используется 12 летательных аппаратов. Дальность их полета составляет до 30 километров, скорость — до 140 километров в час, а нагрузка — почти шесть килограммов. Эти беспилотники также протестировали в разведывательной модификации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные РФ ударили по ВСУ дронами-камикадзе «Герань».