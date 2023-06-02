Залетают прямо в блиндажи: дроны-камикадзе ВС РФ громят огневые точки ВСУ
Корреспондент «Известий» Трушнин опубликовал кадры работы дронов-камикадзе в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev; 5-tv.ru
Беспилотники, жертвуя собой, наносят удары по позициям противника.
Российские дроны-камикадзе наносят серьезный ущерб ВСУ — они с высокой точностью поражают огневые точки противника и залетают прямо в блиндажи и окопы.
Так, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин опубликовал кадры из зоны специальной военной операции (СВО). На них видно, как беспилотники, жертвуя собой, наносят удары по позициям врага.
До этого появилась информация, что БПЛА самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне СВО. На данный момент летательные аппараты оснащают боевой частью и готовят к первому применению в различных подразделениях.
В зоне военных действий используется 12 летательных аппаратов. Дальность их полета составляет до 30 километров, скорость — до 140 километров в час, а нагрузка — почти шесть килограммов. Эти беспилотники также протестировали в разведывательной модификации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные РФ ударили по ВСУ дронами-камикадзе «Герань».
- 2 июн
- Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по средствам ПВО противника
- 2 июн
- «Бесполезное оружие»: в США раскрыли, как Белый дом подставил ВСУ
- 2 июн
- Защитников Белгородской области наградили за отражение атаки ВСУ
- 2 июн
- ВСУ нанесли удар по территории порта Бердянска
- 2 июн
- «Смотрим со стороны»: что в Венгрии думают о контрнаступлении ВСУ
- 2 июн
- «Окопаться» не получится: как можно уничтожить бункеры командования Украины
- 2 июн
- В Херсонской области обнаружили несколько тайников ВСУ
- 2 июн
- «Кричит» земля Донбасса: как российские саперы обезвреживают мины в ЛНР
- 2 июн
- Идут вперед: российские силы контролируют большую часть Марьинки
- 2 июн
- САУ «Акация» громит позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
53%
-0.02 86.58
0.08
Нашли ошибку?