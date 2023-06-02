Случилось то, чего боялись: жители Камчатки стали задыхаться от пепла

Раньше сюда массово приезжали туристы, но теперь они предпочитают иные маршруты.

Жители поселка Ключи на Камчатке задыхаются от пепла. На улицу можно выйти только в защитной маске или респираторе — и лишь ненадолго.

Случилось то, чего местные очень боялись: вулкан Шивелуч — а он совсем рядом — проснулся в апреле. И едва люди отмыли поселок, как поднялся сильный ветер.

Он разгоняет пыль со склонов и засыпает пеплом Ключи. Пейзажи в населенном пункте напоминают космические, но даже они не привлекают туристов.

В прежние годы люди приезжали сюда массово. А сейчас никто не рискует — путешественники выбирают другие маршруты.