Случилось то, чего боялись: жители Камчатки стали задыхаться от пепла
Пепел от вулкана Шивелуч загрязнил воздух в селах на Камчатке
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ust Kamchatsk Information Centre; 5-tv.ru
Раньше сюда массово приезжали туристы, но теперь они предпочитают иные маршруты.
Жители поселка Ключи на Камчатке задыхаются от пепла. На улицу можно выйти только в защитной маске или респираторе — и лишь ненадолго.
Случилось то, чего местные очень боялись: вулкан Шивелуч — а он совсем рядом — проснулся в апреле. И едва люди отмыли поселок, как поднялся сильный ветер.
Он разгоняет пыль со склонов и засыпает пеплом Ключи. Пейзажи в населенном пункте напоминают космические, но даже они не привлекают туристов.
В прежние годы люди приезжали сюда массово. А сейчас никто не рискует — путешественники выбирают другие маршруты.
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