Военкоры рассказали о безразличии Киева к гражданам во время воздушной тревоги
РВ: в Киеве людей не пустили в метро ночью во время воздушной тревоги
Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasovukrinform
Официальных заявлений от Минобороны РФ относительно нанесения ударов по территориям Украины минувшей ночью не было.
Жителей Киева не пустили в закрытое на ночь метро во время продолжительной воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
По данным корреспондентов, перепуганных украинцев не пускали в укрытие даже несмотря на то, что они стучались в закрытые двери. Инцидент произошел на станции киевского метро «Минская».
Ранее в городской администрации сообщили, что город был подвержен крупной атаке. По словам главы городского военного ведомства Сергея Попко, 28 мая произошло 14-е и самое массированное нападение БПЛА на город с начала спецоперации. Попко отметил, что воздушная тревога над районом звучала порядка пяти часов.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о ночных взрывах в разных областях страны.
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