Двое российских бойцов захватили опорный пункт ВСУ близ Марьинки

Двое бойцов Вооруженных сил России взяли опорных пункт боевиков на марьинском направлении, откуда часто велись обстрелы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего с позывным «Лис».

«Было не совсем просто, бой длился порядка четырех часов, и мы одновременно вели переговоры, чтобы они сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там», — поделился он.

Со слов «Лиса», в какой-то момент боевики нанесли минометный удар по опорному пункту, вызвав огонь на себя. После чего нацисты решили сдаться. Российским бойцам удалось взять в плен четверых боевиков.

«Они поняли, что другого варианта нет. После за нами отправили боевую машину для транспортировки военнопленных ВСУ», — добавил боец.

К слову, героев теперь могут представить к награде, готовятся соответствующие документы.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал об освобождении Марьинки примерно на 70%.