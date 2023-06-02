Двое российских бойцов захватили опорный пункт ВСУ близ Марьинки

Военные несколько часов удерживали позицию. Как им удалось победить?
Фото: © РИА Новости
Двое бойцов Вооруженных сил России взяли опорных пункт боевиков на марьинском направлении, откуда часто велись обстрелы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего с позывным «Лис».
«Было не совсем просто, бой длился порядка четырех часов, и мы одновременно вели переговоры, чтобы они сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там», — поделился он.
Со слов «Лиса», в какой-то момент боевики нанесли минометный удар по опорному пункту, вызвав огонь на себя. После чего нацисты решили сдаться. Российским бойцам удалось взять в плен четверых боевиков.
«Они поняли, что другого варианта нет. После за нами отправили боевую машину для транспортировки военнопленных ВСУ», — добавил боец.
К слову, героев теперь могут представить к награде, готовятся соответствующие документы.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал об освобождении Марьинки примерно на 70%.
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