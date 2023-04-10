Граждан страны арестовывают прямо на улицах городов. Почему властям Украины так срочно понадобилось больше солдат?

Среди граждан Украины началась паника из-за ускорившейся мобилизации. Washington Post пишет, что мужчин заставляют прийти в военкоматы, так как Киеву как можно быстрее нужно больше людей для армии.

«Они стучат в двери мирных жителей и случайным образом останавливают их на углах улиц, раздавая повестки», — пишет автор статьи.

Несмотря на то, что киевский режим не раскрывает потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ), командиры из зоны боевых действий честно признаются в большом ущербе и снижении личного состава.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Большинству мужчин от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, так как любой из них может быть призван в армию. Ранее повестки передавали только лично в руки дома, но сейчас правила изменились: круг мест, где мужчин можно остановить и узнать их призывной статус, значительно расширился.

Украина задумалась об усилении мобилизации в стране после того, как РФ решила разместить свое ядерное оружие в Белоруссии. На фоне этого киевский режим заявил, что может подтянуть к белорусской границе еще восемь дополнительных войск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ряды ВСУ начали пополнять наркозависимые украинцы, в том числе с судимостями по соответствующим статьям.