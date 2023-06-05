В Минобороны РФ сообщили о неудачном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении

Потери украинских националистов составили более 250 и человек личного состава и 40 единиц боевой техники.

Безуспешным оказалось крупномасштабное наступление Вооруженных сил Украины на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Утром 4 июня противник начал бой силами двух механизированных бригад при поддержке других воинских частей и подразделений — всего шесть бригад и два танковых батальона. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — сказано в публикации.

Российские военнослужащие, как подчеркнули в ведомстве, умело отразили атаку. В результате столкновения ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты (БМП) и 21 боевую бронемашину. Подчеркивается, что на одном из передовых пунктов управления во время боя находился начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. К этому моменту атаки ВСУ на жилые районы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) усилились, ситуация грозила гуманитарной катастрофой. Президент РФ Владимир Путин назвал целями ВС страны демилитаризацию и денацификацию киевского режима, защиту мирного населения отделившихся от Украины территорий, а также создание условий, гарантирующих безопасность Москвы.

В сентябре 2022-го по результатам референдумов четыре освобожденных от националистов региона стали субъектами России. В последнее время со стороны Киева звучат анонсы контрнаступления, даты периодически сдвигаются. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к операции 3 июня. Ранее, писал 5-tv.ru, в Белом доме сообщили о намерении поддерживать Киев в ходе наступления.