Мэр Новой Каховки заявил, что ночные удары по Каховской ГЭС разрушили задвижки

Глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек.

В результате вода начала бесконтрольно сбрасываться вниз по течению. По словам Леонтьева, атака была осуществлена около двух часов ночи. Сейчас вода поднялась не критично — на 2,5 метра, эвакуация мирного населения не планируется.

Как отметил мэр, последствия еще будут изучены, но главная задача сейчас не это. Важнее, подчеркнул Леонтьев, в случае необходимости экстренно помогать гражданам, которые могут пострадать. Для этого в городе работают все экстренные службы, члены администрации — на своих постах, свет, электричество, газ и интернет — есть.

Город Новая Каховка находится на левом берегу Днепра, на подконтрольной РФ территории Херсонской области. В сентябре 2022 года в ходе российской спецоперации по защите Донбасса по результатам референдумов этот район, а также Запорожская область, Донецкая и Луганская народные республики стали субъектами РФ. Украина не признала результатов голосований и продолжает наносить удары. Киевский режим удерживает около 25% территории Херсонщины.



Ранее, писал 5-tv.ru, российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Каховском районе Херсонской области.