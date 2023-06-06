Под Каховкой в Херсонской области пресекли попытку высадки десанта ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

В Херсонской области сбит прикрывавший попытку высадки десанта украинский Су-25

Под Каховкой в Херсонской области пресекли попытку высадки десанта ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozuliaukrinform

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Тема:
Спецоперация

В регионе продолжаются ожесточенные бои.

Российские военнослужащие сбили украинский штурмовик Су-25, прикрывавший попытку высадки с воздуха десанта на левый берег Днепра в Каховском районе Херсонской области. По данным источника РИА Новости, атаковали два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) — один был поражен зенитчиками группировки войск «Днепр», второй покинул бой, не выполнив задачу.

«Сбит самолет ВСУ на Херсонском направлении 5 июня 2023 года. Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки», — цитирует агентство своего информатора.

Украинский Су-25 был ликвидирован российскими бойцами с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба». Обломки самолета упали на правом берегу Днепра, на подконтрольной киевскому режиму территории близ населенного пункта Осокоровка.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля 2022 года. Незадолго до этого произошло очередное обострение на линиях соприкосновения — ВСУ возобновили артиллерийские обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Лидеры атакованных районов Донбасса обратились за помощью к Москве. Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР стали субъектами РФ в сентябре 2022 года. В регионах прошли референдумы, в результате которых главы территорий подписали соответствующие договоры. Киев продолжает наносить удары по утраченным регионам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о начале масштабного наступления ВСУ.

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