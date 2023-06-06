Число пострадавших от сидра в Ульяновской области продолжает расти

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Число случаев отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 51

Число пострадавших от сидра в Ульяновской области продолжает расти

Фото: МВД России по Ульяновской области / ТАСС

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У нескольких пациентов, тем не менее, наблюдается положительная динамика.

Все больше новых случаев отравления контрафактным сидром становятся известны в Ульяновской области. Об этом ТАСС рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.

«Общее число пострадавших — 51 человек, из них 16 человек умерли», — заявила министр.

По ее словам, на данный момент состояние практически всех пострадавших средней тяжести, но у нескольких пациентов все прослеживается положительная динамика.

До этого стало известно, что по факту массового отравления было возбуждено уголовное дело. Люди в Ульяновской и Самарской областях начали обращаться в больницу с 3 июня. Такую реакцию, по предварительным данным, вызвал некачественный сидр в разных магазинах.

Роспотребнадзор призвал местных жителей не покупать и не пить разливной алкоголь, в том числе «Мистер сидр», изготовленный в Самарской области. Напиток сейчас изымают из продажи. Более того, по поручению главы ведомства Анны Поповой этот сидр будут изымать по всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как уголовные дела об отравлении сидром будут переданы в главное управление СК РФ.

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