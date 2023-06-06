Запорожская АЭС в опасности? В МАГАТЭ оценили риски после прорыва Каховской ГЭС

Эксперты внимательно следят за ситуацией.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) не видят никаких непосредственных рисков безопасности Запорожской АЭС в свете ситуации с Каховской ГЭС. Об этом организация написала на своей странице в Twitter.

«Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС пристально следят за ситуацией, прямых рисков для ядерной безопасности станции нет», — сказано в сообщении.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, продолжительное отсутствие воды для охлаждения на Запорожской АЭС нарушит работу аварийных генераторов.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Были разрушены 11 пролетов, также в результате подрыва дамбы могут быть подтоплены 80 населенных пунктов.

Чуть позже власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Новокаховского городского округа Херсонской области. В регионе будут привлекаться силы для защиты жилого фонда и гражданской инфраструктуры, а также для восстановительных работ.

Ранее 5-tv.ru показал, как Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду.