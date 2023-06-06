Песков переадресовал вопрос о влиянии атаки на Каховскую ГЭС на ход СВО в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на очередном брифинге журналистам прокомментировал ситуацию с Каховской ГЭС, а также рассказал о том, как это может повлиять на ход специальной военной операции (СВО).

«Это вопрос к министерству обороны РФ, я не могу рассуждать на эту тему», — заявил Песков.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате Новая Каховка оказалась полностью затоплена. А власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Это не первый удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Ранее украинские террористы устроили теракт на Крымском мосту. Тогда в результате взрыва фуры обрушились несколько пролетов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле назвали преднамеренной диверсией атаку на Каховскую ГЭС.