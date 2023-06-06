ВС РФ сорвали наступление украинских боевиков на южнодонецком направлении

В Минобороны рассказали о героизме военнослужащих группировки войск «Восток».
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Благодаря самоотверженности российских военнослужащих группировки войск «Восток» была отражена очередная попытка боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на южнодонецком направлении.
По данным Минобороны РФ, противник сосредоточил основные силы на Времевском выступе на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР) — переформировал остатки механизированных бригад и атаковал.
Сводные подразделения и одна свежая бригада ВСУ наступали в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. В то же время националисты, десантники и пехотинцы, нанесли удары в направлении совхоза «Октябрьский» и поселка Новодонецкое. Силами авиации, ракетных войск и артиллерии наступление было отражено.
«В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск „Восток“, проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился», — заявили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, участвовавшие в наступлении воинские части ВСУ понесли большие потери. Всего на южнодонецком направлении киевский режим потерял более 1500 боевиков, 109 боевых бронемашин и 28 танков, среди которых были три колесных АМХ-10 производства Франции и восемь немецких «Леопардов».
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, зачем ВСУ послали солдат на убой на южнодонецкое направление.
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