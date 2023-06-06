Минобороны РФ показало кадры уничтожения немецкого танка Leopard

Минобороны РФ показало кадры уничтожения иностранной военной техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Судя по видео, военные обнаружили цель — немецкий танк Leopard — и нанесли по нему удар.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима предприняли давно обещанное наступление на нескольких участках фронта в течение трех последних суток.