Захарова напомнила Гутеррешу об угрозах Киева Каховской ГЭС: «Что было сделано?»

Российская сторона еще полгода назад предупреждала ООН о планах киевского режима ударить по гидроэлектростанции.

Постпред России при ООН Василий Небензя еще в октябре 2022 года предупреждал генерального секретаря и Совет безопасности ООН о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС. Об этом главе организации Антонио Гутеррешу напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат опубликовала письмо Небензи от 21 октября 2022 года, в котором он обращает внимание генсека и Совбеза ООН на планы киевского режима по разрушению плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. В частности, отмечает российский постпред, украинские силы рассматривают возможность спуска морских мин вниз по течению Днепра или нанесения массированного ракетного удара.

Небензя также предупреждает, что такие действия Украины приведут к «катастрофическому затоплению близлежащих территорий и непоправимому ущербу для города Херсона». Ценой этого могут быть жизни тысяч ни в чем не повинных людей, говорится в письме.

«Я настоятельно призывают сделать вас все возможное, чтобы предотвратить это чудовищное преступление», — обращается дипломат к генсеку и Совбезу ООН.

Со своей стороны Захарова адресовала Гутеррешу вопрос о действиях ООН в ответ на предупреждение российского постпреда.

«Вопрос к Генсекретарю ООН: что было сделано?» — написала представитель МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ударе украинских боевиков по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, в результате чего Новая Каховка оказалась полностью затоплена. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации.