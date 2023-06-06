Сами себе хозяева: как производился смертоносный сидр, убивший массу людей

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Смертоносный сидр производили при использовании отравляющих веществ

Фото, видео: 5-tv.ru; www.globallookpress.com / Evgeniy Kanaev; 5-tv.ru

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Массовые отравления в России

Технический спирт крайне токсичен, но по вкусу и запаху его не отличить от пищевого. Кто и как пытался нажиться на россиянах?

Число жертв ядовитого сидра в России возросло до 28 человек. Больше всего погибших в Ульяновской области — там скончались 20 жителей. Более десяти пострадавших остаются в больницах. А сегодня три тысячи литров самарского сидра обнаружили за полторы тысячи километров от Самары — в Севастополе. Напиток изъяли и отправили на экспертизу. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков продолжит тему.

Тема:
Массовые отравления в России
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