Небензя: подрыв Каховской ГЭС киевским режимом — немыслимое преступление

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Постпред РФ при ООН отметил, что украинские боевики давно сообщали о планах подорвать гидроэлектростанцию.

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; СБ ООН; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв Каховской гидроэлектростанции — немыслимое преступление киевского режима. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Киевский режим пошел на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр», — отметил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

В результате произошедшего населенные пункты оказались затоплены, тысячи людей вынуждены эвакуироваться, сельскому хозяйству нанесен колоссальный ущерб. Как добавил Небензя, ООН не должна повторить тез ошибок, какие были в случае с провокацией киевского режима в Буче и подрывом «Северных потоков».

Дипломат также указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно заявляли о желании подорвать Каховскую ГЭС. А российские власти в свою очередь давно предупреждали об угрозе разрушения, призывали сделать все возможное для предотвращения.

«В октябре 2022 года мы распространили в качестве официального документа СБ ООН ноту постпредства о планах киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС. Сожалеем, что наши призывы к генсекретарю сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание», — констатировал он.

Постпред отметил, что уже началась кампания по дезинформации вокруг произошедшей ситуации. По словам Небензи, ото всех заявлений Запада веет шизофренией.

«Слышим заявления, несущиеся с Запада и, разумеется, из Киева, и наверняка услышим сегодня в этом зале. Они о том, что плотину Каховской ГЭС подорвала РФ. От таких „выводов“ веет шизофренией, может быть, даже не латентной», — заключил дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал террористическим преступлением атаку на Каховскую ГЭС.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
7 июн
В Херсонской области сообщили о резком росте уровня воды в городе Голая Пристань
6 июн
Украина выстрелила себе в ногу: что происходит после ЧП на Каховской ГЭС
6 июн
В МИД РФ резко осудили ВСУ за подрыв Каховской ГЭС
6 июн
Захарова сравнила подрыв Каховской ГЭС с терактом на «Северных потоках»
6 июн
Работают по методичке: как Запад отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
6 июн
Город Алешки в Херсонской области оказался почти полностью затоплен
6 июн
Пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС окажут финансовую поддержку
6 июн
Гутерриш призвал прекратить атаки по объектам гражданской инфраструктуры после ЧП на Каховской ГЭС
6 июн
Зеленский показал фото заседания по Каховской ГЭС с Залужным
6 июн
Небензя: Россия созовет заседание Совбеза ООН по Каховской ГЭС
+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

Последние новости

2:27
В Херсонской области сообщили о резком росте уровня воды в городе Голая Пристань
2:04
Билет в одну сторону: что известно о пилотах-диверсантах с Украины
1:42
Небензя: подрыв Каховской ГЭС киевским режимом — немыслимое преступление
1:02
Оказался не таким пушистым: объявивший себя наследником Зайцева погряз в долгах
0:41
Под Тулой девятилетнего мальчика убили упавшие на него футбольные ворота
0:15
Нюхала рельсы в метро: Лера Кудрявцева сравнила первую и вторую беременности

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
Подросток впал в кому после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова
«Как квартира в Москве»: подруга Филиппа Киркорова вышла замуж
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео