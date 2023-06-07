Утепляться и согреваться: москвичам пообещали аномально холодные выходные

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 7 0

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодных выходных в Москве

Утепляться и согреваться: москвичам пообещали аномально холодные выходные

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Тема:
Погода

Температура воздуха будет соответствовать первой декаде мая.

Предстоящие выходные в Москве будут аномально холодными. Температура воздуха достигнет отметки максимум 17-18 градус, что соответствует погоде в мае. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Претензии к метеорологам начнутся в выходные, когда ночью будет всего лишь плюс 4-9 градусов, а днем — плюс 17-18 градусов максимум. Это на 4-5 градусов ниже нормы, такой температурный фон соответствует первой декаде мая», — сказал он.

Однако обильных осадков на выходных не будет. А до 9 июня москвичи все же смогут насладиться теплой погодой. Температура воздуха будет держаться на отметке 21-23 градусов. Потепление же жителям столицы стоит ожидать в середине следующей недели.

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