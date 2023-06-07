Никто, кроме них: десантники ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ под Северском
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Северском
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Артиллеристы при этом нанесли противнику существенный урон и в технике, и в живой силе.
Десантникам и артиллеристам удалось своевременно пресечь попытку контрнаступления ВСУ на северском направлении в ДНР. В ходе боев наши гаубицы «Мста-Б» уничтожили пехоту противника, которая пыталась укрыться в лесополосе.
Поразив позиции ВСУ высокоточными боеприпасами, наши артиллеристы нанесли противнику существенный урон и в технике, и в живой силе.
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