Путин поздравил 61 зенитно-ракетную бригаду с присвоением звания «гвардейской»

Глава государства отметил профессионализм и героизм бойцов формирования в ходе спецоперации.
Фото: © РИА Новости / Павел Быркин
Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 61 зенитной ракетной бригады с присвоением почетного наименования «гвардейская». Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Это — высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — подчеркнул глава государства.
Путин отметил умелые и решительные действия бригады в ходе спецоперации, назвав их образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.
Президент пожелал командирам и бойцам бригады крепкого здоровья, успехов и дальнейшего честного служения Родине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина и его погибшего соратника Александра Шубина орденами Мужества.
- 7 июн
- Голая Пристань оказалась почти полностью затоплена из-за прорыва Каховской ГЭС
- 7 июн
- «Настоящий экоцид»: вице-премьер Абрамченко об атаке на Каховскую ГЭС
- 7 июн
- В Новой Каховке сбросили самодельное устройство на спасателей, эвакуировавших население
- 7 июн
- Никто, кроме них: десантники ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ под Северском
- 7 июн
- Один человек пострадал при обстреле Курской области со стороны Украины
- 7 июн
- «Меньше тайны»: американский журналист о причастности Киева к атаке на Каховскую ГЭС
- 7 июн
- Около семи человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
- 7 июн
- Режим ЧС ввели в Херсонской области из-за ситуации с Каховской ГЭС
- 7 июн
- Авиация и артиллерия ВС РФ поразили три бригады боевиков ВСУ в зоне спецоперации
- 7 июн
- И муха не проскочит: лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
77%
-0.08 86.95
-0.08
Нашли ошибку?