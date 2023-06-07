Пенс объяснил желание участвовать в президентских выборах в США: Байден — враг?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70 0

Майк Пенс объявил о своем участии в выборах президента США в 2024 году

Пенс объяснил желание участвовать в президентских выборах в США: Байден — враг?

Фото: www.globallookpress.com / Keiko Hiromi

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Тема:
Выборы президента США 2024

Политик собирается баллотироваться на пост президента и поучаствовать в гонке. Кого он считает своим главным конкурентом?

Бывший вице-президент США Майк Пенс сообщил о своем намерении баллотироваться на пост американского президента и принять участие в предстоящих выборах. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Twitter.

«Сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США», — прокомментировал он свое решение и объяснил, что не может оставаться в стороне, когда решается будущее его страны.

Кандидат-республиканец вступил в гонку, чтобы побороться за пост главы США со своим бывшем боссом — экс-президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что разные времена требуют новых лидеров.

Свою кандидатуру на участие в выборах президента в 2024 году выдвигают все больше представителей Республиканской партии. Ранее в гонку вступил губернатор Флориды Рон Десантис. В общей сложности на кресло главы Белого дома претендуют уже порядка десяти человек.

Ранее 5-tv.ru писал, как политолог Юрий Рогулев оценил шансы кандидатов на пост президента США.

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