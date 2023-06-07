Известно давно: почему Запад закрыл глаза на планы Киева взорвать Каховскую ГЭС

Так почему же никто не прислушался?

Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя. Выступая на заседании Совбеза, посвященном трагедии, он призвал генсека организации дать объективную оценку террористическим действиям Киева и осудить их.

Небензя напомнил, что о планах ВСУ взорвать Каховскую ГЭС было известно давно — и в России о такой угрозе предупреждали. Так почему же никто не прислушался? Корреспондент «Известий» Виктор Синеок продолжит.