Известно давно: почему Запад закрыл глаза на планы Киева взорвать Каховскую ГЭС

Эфирная новость 44 0

Небензя: Запад давно знал о планах Украины взорвать Каховскую ГЭС

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Так почему же никто не прислушался?

Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя. Выступая на заседании Совбеза, посвященном трагедии, он призвал генсека организации дать объективную оценку террористическим действиям Киева и осудить их.

Небензя напомнил, что о планах ВСУ взорвать Каховскую ГЭС было известно давно — и в России о такой угрозе предупреждали. Так почему же никто не прислушался? Корреспондент «Известий» Виктор Синеок продолжит.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
7 июн
Путин поручил МЧС ликвидировать последствия бедствия в Херсонской области
7 июн
ФМБА: повышения радиационного фона на Запорожской АЭС не выявлено
7 июн
Глава «Росатома» Лихачев рассказал о негативном влиянии подрыва Каховской ГЭС на Запорожскую АЭС
7 июн
Пропали без вести: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
7 июн
Сальдо: из затопленной Херсонской области эвакуированы 1,5 тыс человек
7 июн
Путин в беседе с Эрдоганом заявил, что Киев с подачи Запада делает ставку на эскалацию конфликта
7 июн
Сальдо: данных о жертвах в зоне подтопления в Херсонской области нет
7 июн
Вода и электростанции: как МЧС поможет Херсонской области
7 июн
Эрдоган обсудил с Зеленским создание комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС
7 июн
Патрушев назвал спланированной террористической атакой подрыв Каховской ГЭС
+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.46
0.21 87.17
0.22
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

22:27
Неизвестные бросили дымовую гранату в детский центр
22:11
Уклонистов могут лишить права управлять автомобилем
21:59
По ложному следу: в США выдвинули новую версию теракта на «Северных потоках»
21:46
Фантастический фильм «Сквозь время» выйдет в прокат 15 июня
21:34
Спасались бегством: реки кипятка заполонили улицы Владивостока
21:26
Благодарят за теплый прием: что происходит с застрявшими в Магадане туристами

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
«Без лишнего шума»: дочь отреагировала на странные слухи о здоровье Федосеевой-Шукшиной
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?
«У американцев сдают нервы»: зачем США начали пугать мир инопланетными кораблями

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео