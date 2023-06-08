Отрава повсюду: смертоносный сидр находят во многих регионах России
Первый случай отравления «Мистером Сидром» зафиксировали в Курганской области
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / P. Steeger; 5-tv.ru
География распространения отравы становится все шире.
Число пострадавших от ядовитого сидра в России превысило уже 80 человек, 28 из них скончались. География распространения отравы становится все шире.
Так, первый случай зарегистрирован в Курганской области — там в больницу попала женщина. В регионе из продажи изъято более 17 тысяч литров спиртосодержащих напитков. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков продолжит.
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