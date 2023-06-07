«Увидели белую тряпку»: три боевика ВСУ «переплыли» на сторону ВС РФ в Запорожье

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 144 0

Три боевика ВСУ перешли на сторону ВС РФ в Запорожской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Украинские солдаты активно взаимодействуют с российскими военнослужащими.

Три украинских солдата приплыли на левый берег Днепра к позициям Вооруженных сил РФ. Российские военнослужащие в последний момент заметили у них белую тряпку и не стали открывать огонь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.

Боевики ВСУ переплыли Днепр в районе населенных пунктов Софиевка и Васильевка около 05:00. При себе у них было оружие — три автомата АК-47 и 360 патронов к ним. При осмотре у них также была обнаружена российская листовка.

«Сначала думали, что ДРГ. В последний момент увидели белую тряпку, не стали огонь открывать», — рассказал один из военных.

Отмечается, что сейчас украинские военнослужащие активно взаимодействуют с российскими — докладывают о местах размещения позиций ВСУ, а также раскрывают фамилии командиров бригад.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее военный эксперт объяснил 5-tv.ru, почему боевики ВСУ начали массово сдаваться в плен.

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