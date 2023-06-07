Российские беспилотники «Ланцет» уничтожили артиллерию и бронетехнику ВСУ

Российские ударные беспилотники «Ланцет» уничтожили артиллерию и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). В распоряжении 5-tv.ru оказались уникальные кадры работы российских героев.

На видео видно, как дрон с большой высоты наводит прицел на точку скопления вражеских объектов. Точным ударом он уничтожает всю бронетехнику ВСУ, которая была скрыта между деревьями в лесу.

Беспилотники «Ланцет» считаются самыми смертоносными из подобного вида оружия российской армии. Дроны-камикадзе запускаются с помощью специальной катапульты, при этом довольно тихо, что позволяет оставаться незаметными на подлете к врагу.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году.

На помощь населению Донбасса пришла Россия. Ее президент Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дроны-камикадзе ВС РФ громят огневые точки ВСУ.