Российские беспилотники «Ланцет» уничтожили артиллерию и бронетехнику ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 45 0

Украинские боевики пытались замаскировать свое оружие между деревьями в лесу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские ударные беспилотники «Ланцет» уничтожили артиллерию и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). В распоряжении 5-tv.ru оказались уникальные кадры работы российских героев.

На видео видно, как дрон с большой высоты наводит прицел на точку скопления вражеских объектов. Точным ударом он уничтожает всю бронетехнику ВСУ, которая была скрыта между деревьями в лесу.

Беспилотники «Ланцет» считаются самыми смертоносными из подобного вида оружия российской армии. Дроны-камикадзе запускаются с помощью специальной катапульты, при этом довольно тихо, что позволяет оставаться незаметными на подлете к врагу.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году.

На помощь населению Донбасса пришла Россия. Ее президент Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дроны-камикадзе ВС РФ громят огневые точки ВСУ.

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