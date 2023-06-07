Массовое отравление «Мистер Сидром». Что известно к этому часу
Минздрав: напитком «Мистер Сидр» отравились почти 100 человек
Фото, видео: 5-tv.ru
География распространения отравы становится все шире.
Число пострадавших от ядовитого сидра, по данным Минздрава России, приближается к 100. При этом 30 человек скончались в результате отравления контрафактным напитком.
География распространения отравы становится все шире. Так, первый случай зарегистрирован в Курганской области, там в больницу попала женщина.
В регионе из продажи изъято более 17 тысяч литров спиртосодержащих напитков. Предпринимателя, который производил и поставлял сидр в магазины, суд арестовал на два месяца.
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