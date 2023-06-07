«Это — страшное чувство»: Кравец посочувствовала овдовевшей певице Гурцкая
Алена Кравец: зависть окружения привлекла беду в семью Диана Гурцкая
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Союз Дианы и Петра восхищал многих. Однако у пары были и недоброжелатели.
Беду в дом незрячей артистки Диана Гурцкая и замминистра науки и образования Петра Кучеренко притянула зависть окружения. Об этом в беседе с изданием dni.ru сообщила российская певица Алена Кравец.
По словам знаменитости, Диана была по-настоящену счастливой в браке со своим супругом. Они готовились отмечать 18 годовщину свадьбы, воспитывали сына Константина, а сам Кучеренко носил Диану на руках и сдувал пылинки, отмечает Кравец.
«Диану кормили, одевали, оберегали. У кого еще есть такое счастье?! Но законы Вселенной таковы, что за все надо платить», — прокомментировала она.
Кравец объяснила, что в отместку за получаемые любовь и счастье Диану Гурцкая и настиг этот удар — она потеряла свою главную опору, любовь всей жизни. По ее словам, многие искренне любовались их союзом, но были и те, кто страшно завидовали.
«А это страшное, разрушительное чувство. Но могли их и сглазить — люди не прощают чужого счастья», — заключила звезда шоу-бизнеса.
Петр Кучеренко скончался 20 мая во время возвращения из рабочей поездки с Кубы. Его состояние начало резко ухудшиться, из-за чего было принято решение экстренно посадить самолет в Минеральных Водах, однако медики на земле уже не сумели стабилизовать состояние деятеля. Он скончался в результате сердечного приступа, а Гурцкая осталась убита горем.
Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин рассказал о будущем овдовевшей Дианы Гурцкая.
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