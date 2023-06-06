«Жизнь не стоит на месте»: Митя Фомин рассказал о будущем овдовевшей Дианы Гурцкая

Фомин: Гурцкая будет сложно найти спутника жизни
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Знаменитый артист успокоил убитую горем звезду и напомнил, что в такой сложный период особенно важно искать стимул к жизни.
Певице Диане Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко следует со временем найти нового партнера. Об этом заявил музыкант Митя Фомин.
«Конечно, Диане сложно будет найти нового спутника жизни. Но жизнь не стоит на месте. И надо найти в себе силы идти дальше. Хотя бы ради сына», — отмечает он.
Артист рассказал, что кончина любимого человека является страшной трагедией. Он пообещал связаться с Гурцкая, чтобы выразить ей поддержку.
«Я очень сочувствую ей, сыну, всей семье. Ведь так рано уходить из жизни — очень неправильно, несправедливо. Поэтому скорблю вместе с ними и желаю мудрости, терпения, сил», — делится Фомин.
При этом протоиерей Андрей Ефанов считает, что глубокий траур по мужу стоит носить год, передает издание dni.ru. Это знак уважения к любимому человеку, который ушел в мир иной.
Он советует в это время отказаться от замужества и исключить из повседневной одежды те образы, которые потенциально могут привлечь противоположный пол. Оптимально носить строгие длинные платья, костюмы черного или темного цвета. Не стоит также пользоваться духами и косметикой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гурцкая до слез растрогала судей музыкального шоу незадолго до смерти мужа.
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