Огневое прочесывание: на севере ДНР российские бойцы применяют особую тактику

Расчеты систем залпового огня «Град» сначала атаковали технику ВСУ в лесу.

Метод огневого прочесывания применили наши бойцы на Красно-Лиманском направлении. Расчеты систем залпового огня «Град» сначала атаковали технику ВСУ в лесу. А когда та пришла в движение, открыли шквальный огонь уже по отходящим остаткам сил противника.

Особой точности ударов удалось достичь за счет разведки, в частности, данных, полученных с беспилотников. Совместными усилиями противник был отброшен.