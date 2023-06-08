Огневое прочесывание: на севере ДНР российские бойцы применяют особую тактику
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На севере ДНР российские бойцы применяют особую тактику
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты систем залпового огня «Град» сначала атаковали технику ВСУ в лесу.
Метод огневого прочесывания применили наши бойцы на Красно-Лиманском направлении. Расчеты систем залпового огня «Град» сначала атаковали технику ВСУ в лесу. А когда та пришла в движение, открыли шквальный огонь уже по отходящим остаткам сил противника.
Особой точности ударов удалось достичь за счет разведки, в частности, данных, полученных с беспилотников. Совместными усилиями противник был отброшен.
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