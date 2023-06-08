В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, сразу после хлопка на временно оккупированных украинскими нацистами территориях прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сигнал для оповещения населения был включен в районе в 15:34 по московскому времени, следует из сведений украинского официального ресурса.

В Минобороны РФ об ударах по объектам украинской критической инфраструктуры не сообщали.

Ранее сигнал тревоги звучал на Украине 29 апреля. Городской глава Киева Виталий Кличко подтвердил воздушную тревогу. Жители украинской столицы сообщали о взрывах в городе.

Вооруженные силы РФ с 10 октября начали регулярно наносить удары по критическим объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. Глава РФ Владимир Путин назвал действия российской армии ответными мерам на теракты, которые Украина совершила в России.

РФ продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналисты рассказали о безразличии Киева к гражданам во время воздушной тревоги.